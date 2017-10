Allianz und ING erweitern Kreditportfolio

Die Allianz setzt die Diversifizierung ihres Kreditportfolios in geografischer Hinsicht wie auch mit Blick auf verschiedene Assetklassen fort. Jüngstes Beispiel ist die Refinanzierung eines Logistikportfolios vom Projektentwickler CTP Property N.V. in Tschechien, die in Kooperation mit der ING Bank N.V. durchgeführt wurde. Das Portfolio von CTP umfasst 22 Logistikimmobilien mit ca. 325.000 m². „Dies ist unsere erste Finanzierung von Logistikimmobilien in Tschechien,“ sagt Roland Fuchs, Head of European Real Estate Finance der Allianz Real Estate. „Mit dieser Transaktion erweitern wir unser Portfolio in CEE, und wir bauen unsere Investments in Logistikimmobilien aus, nicht nur über indirekte Investments, sondern nun auch über Finanzierungen.“

Das Gesamtvolumen der Finanzierung umfasst 160 Millionen Euro. Der Anteil der Allianz daran beträgt 100 Millionen Euro. Die Finanzierung dient sowohl der Refinanzierung bestehender Kredite mit Banken aus dem CEE Bereich wie auch der Finanzierung neuer Projekte, die im Jahr 2017 fertiggestellt wurden. Für den Logistikimmobilienentwickler CTP Property ist die Finanzierung Teil der Strategie, das Netzwerk mit Partnern außerhalb der CEE Länder zu erweitern. „Wir freuen uns über diesen Abschluss zwischen CTP, Allianz und ING. Dieser neue Kredit unterstreicht unser Bestreben, unser Portfolio an Finanzierungspartnern auch mit Institutionen aus West Europa auszubauen“, sagt Zdeněk Raus, Financial Manager von CTP.