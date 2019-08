Allianz entert Hamburger Teilmarkt Hafencity

Die Allianz Real Estate entert erstmalig einen begehrten Teilmarkt auf dem sie bisher noch nicht tätig war: die Hamburger HafenCity. Im Zuge eines Off-Market-Forward-Deals sicherte sich das Unternehmen die Büroimmobilie „Edge HafenCity“ von Edge. „Der Forward Purchase des Edge Hafencity Projekts unterstreicht unser Engagement für die Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern in erstklassigen Lagen wichtiger europäischer Städte und gibt uns die Möglichkeit, unsere Expertise in 'Smart Technology in Real Estate' zu erweitern. Wir legen großen Wert darauf, Assets unter konsequenter Berücksichtigung des Mieternutzens zu entwickeln. Aus der Zusammenarbeit mit Edge wird ein differenziertes, wertschöpfendes Arbeitsumfeld entstehen, was entscheidend dazu beiträgt, langfristige Mietverhältnisse zu sichern, insbesondere im Technologiesektor“, sagt Annette Kröger, CEO der Allianz Real Estate North & Central Europe.

.