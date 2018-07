Allianz plant China-Investments auszubauen

Zlink

© Allinaz Real Estate

Die Allianz hat in Peking ihre erste Immobilie erworben. Es handelt sich dabei um das “ZLink“-Gebäude, eine Büroimmobilie mit 31.426 m² Fläche im Stadtteil Zhongguancun, dessen Wert die asiatischen Medien mit $185-$195 Mio. beziffern. Verkäufer des Gebäudes sind die KaiLong-Gruppe und die Investmentbank Goldman Sachs. Die Transaktion wurde von der Allianz Real Estate im Auftrag von mehreren Versicherungsgesellschaften der Allianz ausgeführt und hat dabei 98 Prozent der Anteile an dem Gebäude erworben, die restlichen zwei Prozent werden auch künftig bei der KaiLong-Gruppe verbleiben.

.

„ZLink” ist zu 100 Prozent vermietet und wird ausschließlich von chinesischen Technologieunternehmen genutzt, zu denen unter anderen Baidu gehört, der Marktführer in China im Bereich von Suchmaschinen. Das Gebäude liegt im Herzen des Zhongguancun Software Parks im Stadtteil Haidan von Peking. In dem Viertel sind viele internationale und einheimische Technologieunternehmen vertreten wie etwa Microsoft, IBM, Lenovo und Didi. Darüber hinaus sind in dem Areal bekannte Universitäten wie die Peking University und die Tsinghua University angesiedelt.



“Der Kauf von „ZLink“ ist der nächste Schritt in unserer Strategie, mit unseren Investments dem nachhaltigen Wachstum der New Economy in China zu folgen. Dieses Wachstum wird von Innovationen, neuen Technogien und der Digitalisierung angetrieben“, sagt Rushabh Desai, CEO Asia Pacific der Allianz Real Estate. „Das Zhongguancun Viertel ist ein stark nachgefragtes Zentrum für IT und Technologieunternehmen. In den vergangenen fünf Jahren sind die Mieten im Zhongguancun Software Park stark angestiegen, die Leerstandsraten gehören zu niedrigsten in ganz Peking. Mit diesem ersten Büro-Investment in Peking ist uns zudem eine Transaktion gelungen, die hohe Diversifikationsvorteile für unser gesamtes Portfolio an Büroimmobilien in China bietet.”



So knüpft der Kauf von „ZLink“ an mehrere Transaktionen von Allianz Real Estate in Shanghai an, zu denen unter anderem das Investment in die „Trinity Towers“ im Stadtteil Hongkou und in „Sky Soho“ im Stadtteil Hongqiao gehören.