Allen & Overy verlängert im Dreischeibenhaus

Ein Umzug der Wirtschaftskanzlei Allen & Overy ist vom Tisch. Die Wirtschaftskanzlei wird ihren Mietvertrag im Düsseldorfer Dreischeibenhaus verlängern und dort künftig eine optimierte Fläche von gut 2.000 m² nutzen. Die Sozietät ist bereits seit 2015 Mieter in dem denkmalgeschützten Objekt im Bankenviertel und wurde bei der frühzeitigen Vertragsverlängerung exklusiv von BNP Paribas Real Estate beraten.

