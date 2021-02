Allen & Overy mietet rund 2.600 m² im Ballinhof

Die Wirtschaftskanzlei Allen & Overy LLP zieht Anfang 2022 in den exklusiven Hamburger Ballinhof am Ballindamm 17. Mit dem Mietvertrag über 2.650 m² hat Quest Investment Partners die 11.300 m² umfassende Bürofläche nun vollständig vermietet. Seit 2019 saniert und revitalisiert der Projektentwickler das siebengeschossige denkmalgeschützte Kontorhaus in bester Hamburger Lage direkt an der Binnenalster.

.

„Diese beeindruckende Immobilie steht für höchste Ansprüche und eine historisch einzigartige Architektur. Wir sind sehr zufrieden über den Mietermix aus Unternehmensberatern, Anwälten, Software-Experten, Vermögensverwaltern und Schifffahrts-Dienstleistern. Sie alle können sich auf ein außergewöhnliches Ambiente in Hamburgs Top-Lage freuen“, sagt Kira Groth, für den Ballinhof verantwortliche Senior Investment Managerin bei Quest Investment Partners. Die ersten Mieter beziehen im Frühjahr 2021 die frisch sanierten Flächen.



„Nachdem unser Hamburger Büro seit seiner Eröffnung vor 20 Jahren mit der erfolgreichen Entwicklung unserer Kanzlei in Deutschland erheblich gewachsen ist, haben wir für unsere Mitarbeiter jetzt ein neues hochattraktives Arbeitsumfeld in einer der besten Lagen Hamburgs gesichert. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Mandanten bald im Ballinhof begrüßen zu können“, erklärt Dr. Wolf Bussian, Managing Partner von Allen & Overy Deutschland.



Das repräsentative Kontorhaus geht zurück auf Pläne der renommierten Architekten Lundt & Kallmorgen. Sie entwarfen das Bürohaus 1901/02 für die Handelsfirma und Reederei A.C. de Freitas & Co.