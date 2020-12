Allegron Group kauft Eurocenter in Neuss

Die Allegron Group aus Bad Ems hat das Eurocenter in Neuss von der Drinagh Co-operative Ltd. aus Cork erworben. Das Hochhaus wurde 1993 im Neusser Büromarkt Hammfelddamm errichtet und liegt am Europadamm 2-6. Insgesamt verfügt das Objekt über ca. 10.700 m² Mietfläche, die sich über 10 Obergeschosse verteilt, sowie eine Tiefgarage, in der sich die 260 Stellplätze befinden. Das Multi-Tenant-Gebäude bietet Raum für namenhafte Mieter wie die Creditreform und KBHT und weist einen Vermietungsstand von ca. 80% auf. Der Erwerber plant eine Stabilisierung und Vollvermietung zur langfristigen Bestandshaltung. Rheinwert Immobilienconsulting GmbH war vom irischen Verkäufer exklusiv mit der Veräußerung mandatiert.

.