Alle Penta Hotels Green Key zertifiziert

Penta Hotels hat einen bedeutenden Meilenstein in seiner Nachhaltigkeitsstrategie erreicht: Sämtliche Hotels der Gruppe wurden mit dem renommierten Green Key Zertifikat ausgezeichnet.

Das Green Key Label zeichnet Unternehmen aus, die nachhaltiges Reisen ermöglichen. Die zertifizierten Standorte müssen dafür Bemühungen in diversen Bereichen der Nachhaltigkeit nachweisen. Dazu gehören: Beobachtung und Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs, Schwerpunkt auf Abfallvermeidung und -trennung, nachhaltige Ernährung und Mobilität, umweltfreundliche Pflege, Erhaltung der Artenvielfalt und vieles mehr.



„Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern eine langfristige Verantwortung. Die Green Key Zertifizierung unserer Hotels bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, umweltfreundliche Standards im gesamten Betrieb umzusetzen und stetig weiterzuentwickeln.“ so Kim Jasmin Junge, Property Coordinator bei Penta und verantwortlich für Nachhaltigkeit im Unternehmen.