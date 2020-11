Glockengießerwall 1

© Savills

Das AllDent Zahnzentrum wird Ende des Jahres eine rund 1.000 m² große Praxis- und Bürofläche am Glockengießerwall 1 in der Hamburger Innenstadt beziehen. Das historische Kontorhaus befindet sich am Eingang der Spitalerstraße und liegt direkt gegenüber dem Hauptbahnhof. Während des Vermittlungsprozesses war Savills auf Seiten des Mieters beratend tätig.

.