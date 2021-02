AllDent mietet 1.100 m² Bürofläche in Bremen

Die Robert C. Spies Unternehmensgruppe hat rund 1.100 m² Bürofläche in der Martinistraße 1 in der Bremer City vermittelt. Mieter der Fläche im 4. Obergeschoss ist die AllDent Zahnzentrum GmbH, ein Familienunternehmen mit zahnärztlicher Tradition und bundesweit zahnmedizinischen Versorgungszentren. Der Mietvertrag wurde mit einer Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen. Vermieter und Eigentümer des zentral in Bremen gelegenen Bürohauses mit Blick auf die Weser ist die Martinistraße 1 GmbH & Co. KG.

