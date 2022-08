Die Allbau-Gruppe hat am 27.07 mit dem Bauindustrieverband NRW einen Kaufvertrag für das 3,3 Hektar große Barbaragelände in Altenessen-Süd unterzeichnet. Der Bauträger plant dort unter dem Namen „BarbaraPark“ in den nächsten Jahren bis zu 400 Wohnungen zu entwickeln.

[…]