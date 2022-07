Im Auftrage eines Privateigentümers hat Brockhoff Invest eine 1.718 m² große Büro- und Hallenkombination in Essen an Allbau verkauft. Insgesamt stehen 1.100 m² Hallenfläche sowie 618 m² Bürofläche mit Sozial- und Nebenräumen am Weidkamp 232 zur Verfügung.

[…]