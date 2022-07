Aljoscha Scholl wird Director Investment bei Vision

Die Vision Group hat ihre Geschäftsführung mit Aljoscha Scholl erweitert. Der 36-Jährige ergänzt das Geschäftsführungsteam um Felix Balck, Niclas Wallrafen und Lucas Falter seit Anfang Juli 2022. In seiner Funktion als Director Investment ist Scholl vom Mannheimer Büro aus für das Ankauf- und Projektmanagement sowie den Aufbau einer Mietmanagement-Abteilung zuständig.

.

Scholl verfügt über dreizehn Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft. Zuletzt verantwortete er das Vermietungsmanagement und war Teil des Projektentwicklungsteams bei der Diringer & Scheidel Wohn- und Gewerbebau GmbH und war fünf Jahre Bereichsleiter bei E&V Commercial Rhein-Neckar. Im Jahr 2018 schloss der gelernte Immobilienkaufmann sein Studium zum Immobilienökonom an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel ab.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Aljoscha Scholl einen versierten Experten für uns gewinnen konnten. Mit seinem Know-how wird er das Wachstum der Unternehmensgruppe weiter vorantreiben und den so wichtigen Bereich Mietmanagement ausbauen – mit allen Digitalisierungsprozessen, die für ein effektives Mietmanagement notwendig sind“, sagt Niclas Wallrafen, COO und Partner der Vision Group.