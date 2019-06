Alitus vergrößert Bestand im Campus Nordostpark

Alitus Capital Partners (ACP) hat im Campus Nordostpark in Nürnberg rund 14.000 m² Arrondierungsflächen erworben. Damit sichert sich das Erlanger Unternehmen wenige Monate nach dem Ankauf des Nordostpark-Portfolios von Officefirst [wir berichteten], bestehend aus vier Büroimmobilien und einem Parkhaus, die Möglichkeit weiterer Entwicklungsoptionen. ACP plant auf den angekauften Grundstücken zusätzliche Büroflächen zu entwickeln.

