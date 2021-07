Alitus und Pegasus erweitern Nordostpark Nürnberg um 13.600 m²

Seit Mitte 2018 engagiert sich Alitus Capital Partners in Kooperation mit dem Mezzanine-Kapitalgeber Pegasus Capital im Nordostpark Nürnberg. Jetzt haben die beiden Partner einen weiteren wichtigen Meilenstein für die Weiterentwicklung des Gewerbestandorts erreicht. Die Bauvorbescheide für die nächsten geplanten Projektentwicklungen „Park.Offices“ und „Innovationscenter“ liegen vor.

