Alitus und Blue Chip stellen Rewe-Neubau in Rohrbach fertig

Alitus Capital Partners (ACP) hat gemeinsam mit einem mittelständischen Bauträger und Projektentwickler, der Blue Chip Investment Group, den Neubau eines modernen Rewe-Marktes in Rohrbach bei Pfaffenhofen im Städtedreieck Ingolstadt-Augsburg-München fertiggestellt. Die Immobilie entspricht dem Green-Building-Nachhaltigkeitskonzept und verbraucht rund 40 % weniger Energie als ein konventioneller Bau.

.

Das Grundstück hat eine Größe von über 5.000 m², der Markt verfügt über eine Gesamtmietfläche von 1.640 m². Der Einsatz modernster Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungstechnik, energieeffizienter Kälteanlagen und wirksamer Dämmung führt zur erheblichen Energieeinsparung und sichert dem Gebäude die Green-Building-DGNB-Zertifizierung in Gold. Der Markt am Schelmengrund 2 wird von Rewe betrieben und ist nach Fertigstellung und Übergabe an den Mieter an einen institutionellen Investor verkauft worden.



Alitus Capital Partners war im Verlauf des Projekts zuständig für das gesamte Finance Management und übernahm dabei unter anderem die Strukturierung der Finanzierung sowie die Ausreichung des Mezzanine-Kapitals. Zusätzlich wurde der Verkaufsprozess durch das Erlanger Unternehmen begleitet.