Alitus macht in Nürnberg Kasse

Alitus Capital Partners (ACP) macht nach einer Haltedauer von knapp eineinhalb Jahren in Nürnberg Kasse: Der Investment und Assetmanager hat drei Büroimmobilien sowie ein Parkhaus im Campus Nordostpark verkauft. Das Verkaufsvolumen der vier Objekte beläuft sich auf insgesamt rund 58 Mio. Euro. „Mit diesen Transaktionen haben wir alle Objekte aus der ersten Ankauftranche Nordostpark I veräußert und konnten unsere Manage-to-Core-Strategie erfolgreich umsetzen“, freut sich Alitus-Geschäftsführer Manfred Kronas.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Nürnberg Nürnberg AlitusNürnberg Pegasus Capital Partners Pegasus Capital Partners AlitusPegasus Capital Partners Officefirst