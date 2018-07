Alitus erwirbt vier Gebäude und ein Parkhaus im Nordostpark Nürnberg

Alitus Capital Partners hat fünf Gebäude im Nürnberger Nordostpark von einem institutionellen Verkäufer erworben. Der Ankauf erfolgte mit dem Kapitalpartner Pegasus Capital Partners, sowie zwei regionalen Banken. Es handelt sich um den bisher größten Deal des 2016 von Manfred Kronas und Uwe K. Stielke gegründeten Investmentmanagers Alitus Capital Partners. Weitere Zukäufe sind in der Vorbereitung. Bei der Transaktion war Colliers International beratend für den institutionellen Verkäufer tätig.

.

„Der Nordostpark gilt als einer der attraktivsten Standorte der Region. Auf dem Campus agieren globale Player Tür an Tür mit mittelständischen Unternehmen und Startups. Sie schätzen und nutzen den naturbezogenen Standort in Verbindung mit einer exzellenten Work-Life-Balance. Nicht umsonst wird das Gebiet auch gern als ´Nürnbergs Silicon Valley´ bezeichnet,“ so Michael R. Baumann, Leiter Office Investment B/C Cities bei Colliers International.



Die fünf Objekte wurden von 1999 bis 2010 erbaut und umfassen eine Gesamtfläche von rund 25.200 m², rund 80 Mieter sind auf dem Campusgelände angesiedelt wie beispielsweise die Fraunhofer-Gesellschaft, Immowelt und Siemens.



„Der Trend, dass B-Städte wie Nürnberg bei Core- und Core Plus-Investoren sowie internationalen Anlegern auf der Suche nach Renditen zunehmend in den Fokus rücken, setzt sich weiter fort“, führt Baumann aus.



Bei der Transaktion waren für den Verkäufer GSK Frankfurt und den Käufer Bissel & Partner Rechtsanwälte Erlangen rechtlich beratend tätig.