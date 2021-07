Alitus & Design Offices gewinnen SBK als Mieter in Erlangen

Dem Corporate-Coworking-Anbieter Design Offices ist in Zusammenarbeit mit dem Alitus Capital Partners die Vermietung von rund 2.800 m² Bürofläche an die SBK in Erlangen gelungen. Der Investment- und Asset-Manager hat sein Headquarter in dem Gebäude in der Koldestraße 16 zusätzlich von rund 400 m² auf 700 m² vergrößert.

.