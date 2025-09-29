Alfons & Alfreda und Terraneo erhalten Baugenehmigung für Berliner „Portal“

Das Büroprojekt „Portal“ in Berlin-Westend gibt es grünes Licht. Auf rund 3.420 m² Mietfläche entsteht bis 2028 ein sechsgeschossiges Gebäude mit markanter Kubatur und hohen Nachhaltigkeitsstandards.

.

Alfons & Alfreda und Terraneo geben den nächsten Meilenstein für ihr gemeinsames Projekt „Portal“ in Berlin bekannt: Für das Bauvorhaben im Fürstenbrunner Weg in Berlin-Westend liegt nun die Baugenehmigung vor. Der Standort befindet sich nur wenige Hundert Meter vom S-Bahnhof Westend und der Ausfahrt Spandauer Damm der Stadtautobahn entfernt.



Damit ist ein entscheidender Fortschritt für Bürogebäude erreicht. Das Haus, das die höchsten Gebäudezertifizierungen anstrebt, überzeugt durch seine einzigartige Kubatur. Es ist besonders für Einzelnutzer geeignet, die in der Bundeshauptstadt auf der Suche nach einem eigenen Haus mit gut ablesbarer Adresse und einer starken Identität sind.



Generalplaner des länglichen Gebäudes ist die Phase 5 aus Düsseldorf. Erschlossen wird es über das davorliegende Stadthaus mit einem portalähnlichen Eingang. Der schlanke Grundriss schafft besonders lichtdurchflutete Räumlichkeiten und eine prägnante Gebäudestruktur.



Die Fertigstellung des Projektes Portal ist für Mitte 2028 geplant.