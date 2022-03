Alfons & Alfreda stellen Pläne für The Wid & The Two vor

Der Projektentwickler Alfons & Alfreda will in Köln-Ehrenfeld mit The Wid & The Two zwei neue Gewerbequartiere entwickeln. Die Projekte in der Widdersdorfer Straße werden als Ideenteile im städtebaulichen Wettbewerb für das Max-Becker-Areal berücksichtigt. Im Anschluss wird ein Bebauungsplanverfahren folgen, damit wäre ein Baubeginn ab 2025 möglich.

