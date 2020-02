Alfons & Alfreda kündigen Hotel in Sindelfingen an

Der Projektentwickler Alfons & Alfreda und die Schmeing Baugruppe haben ein Joint Venture gegründet und ein Grundstück für eine Hotelentwicklung in Sindelfingen erworben.

.

Auf dem Gewerbegrundstück in der Böblinger Straße 124 in Sindelfingen planen die Partner ein neues Hotel. Planer für das Projekt ist das in Düsseldorf ansässige Architekturbüro Phase5 GmbH. Auf insgesamt circa 8.000 m² Bruttogeschossfläche wird bis zum vierten Quartal 2022 ein Hotel entstehen. Vermittelt wurde das Grundstück durch das Stuttgarter Maklerbüro Amanthos GmbH & Co. KG.