Alfons & Alfreda planen 230-Mio-Bürocampus am BER

Alfons & Alfreda wird einen rund 50.000 m² großen Bürocampus mit Business Hotel und ca. 230 Millionen Euro Projektvolumen am neuen Berliner Flughafen BER entwickeln. Der Projektentwickler hatte das über 35.000 m² große Grundstück in unmittelbarer Nähe zum BER und direkter Umgebung zum S-Bahnhof Schönefeld-Waßmannsdorf bereits im Juni gekauft.

Als Generalplaner ist das in Düsseldorf ansässige Architekturbüro Phase 5 beauftragt worden. Das Projekt wird im Joint Venture mit der Aamundo Immobilien Gruppe aus Frankfurt, und dem Investmentkonsortium um die Family Offices Fontas und Mogk GmbH & Co. KG aus Nürnberg durchgeführt. Das erworbene Grundstück wird von der B96a, der Waßmannsdorfer Allee und der Straße Am Airport eingeschlossen. Das auf dem Bürocampus geplante Hotel soll ca. 8000 m² Bruttogeschossfläche und etwa 200 Hotelzimmer umfassen. Die Planungen sind gegenwärtig allerdings noch nicht abgeschlossen.



Alfons & Alfreda wurde im Zuge der Transaktion und Strukturierung von Rotthege & Wassermann aus Düsseldorf beraten. Die Aamundo Immobilien Gruppe sowie die Family Offices Mogk und Fontas durch Bird & Bird aus Frankfurt. Finanzierende Bank ist die Oldenburgische Landesbank AG. Der Vermarktungsstart ist für das zweite Quartal 2020 avisiert.