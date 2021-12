Alexandra Müller-Stingl neue Head of People & Culture bei Immofinanz

Alexandra Müller-Stingl hat als Head of People & Culture die Personalagenden der Immofinanz übernommen. In dieser Position ist sie seit Anfang November 2021 für das strategische Personalmanagement und die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur zuständig.

„Wir freuen uns, mit Alexandra Müller-Stingl eine erfahrene Expertin für die gezielte Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen zu haben. Mit ihrer Hands-on Mentalität und zukunftsgerichteten Denkweise passt sie sehr gut in unser Managementteam. In ihrer neuen Rolle wird sie unter anderem für die strategische Personalentwicklung genauso wie für die Umsetzung unserer Unternehmensphilosophie verantwortlich sein“, so COO Dietmar Reindl.



Müller-Stingl blickt auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung in zahlreichen Experten- und Management-positionen zurück. Dazu zählen leitende Funktionen bei der Erste Group, den ÖBB, SOS Kinderdorf sowie INNIO Jenbacher. An der Universität 2010 erwarb sie ihren Doktor-Titel in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Seit 2001 ist sie in der Beratung und als Managementtrainerin tätig und war maßgeblich an Personal-, Strategie- und Change-Management Projekten beteiligt.