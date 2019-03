Alexandra Gradl verstärkt Lührmann München

Alexandra Gradl

© Fotostudio Sauter/Lührmann

Alexandra Gradl unterstützt seit Jahresbeginn Lührmann bei der Vermittlung von Einzelhandelsimmobilien in 1A-Lagen. Gradl baut als Senior Expert Consultant gemeinsam mit dem Team um Guido Kleinschmidt, geschäftsführender Gesellschafter, die Beratung in Münchens Toplage aus.

Gradl ist seit 1998 in der Branche tätig: In den vergangenen drei Jahren war die Immobilienfachwirtin und Diplom-Marketingwirtin bei Comfort München als Senior Consultant. Bereits von 2008 bis 2012 war dies eine Station. Bei JLL, ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt, war sie von 2013 bis 2015 beschäftigt.