Nach 12 Jahren: Alexander Veiel verlässt JLL

Alexander Veiel (56), seit 1. August 2007 Leiter der Stuttgarter Niederlassung von JLL, wird den Immobiliendienstleister zum 30. Juni 2019 verlassen. Wie es in der Meldung heißt geht der Immobilienspezialist „auf eigenen Wunsch“, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Aus Marktkreisen hieß es, dass er künftig am Markt als Berater für Family Offices aktiv sein will. Bestätigt ist dies aber bis dato nicht.

„Nach der im August 2007 erfolgten Übernahme seines eigenen Unternehmens durch JLL hat Alexander Veiel die Geschäftsbasis für JLL in der baden-württembergischen Landeshauptstadt systematisch, nachhaltig und erfolgreich ausgebaut. Mit seiner hohen Marktexpertise und sehr guten lokalen Vernetzung hat er erheblich dazu beigetragen, JLL in Stuttgart und Baden-Württemberg zu einem führenden Player in der Immobilienberatung zu machen.“, so Izabela Danner, Mitglied im Management Board von JLL in Deutschland.