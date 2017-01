Alexander Pauls neuer Head of Technical Development bei Gerch

Die Geschäftsführung des Düsseldorfer Projektentwicklers Gerch Group hat Alexander Pauls (37) zum Head of Technical Development ernannt. Der Dipl.-Ing/MBA ist mit seinem Team für sämtliche Themen des technischen Developments verantwortlich.

Die rasante Expansion des noch jungen Unternehmens machte eine neue Führungsstruktur erforderlich, so das Unternehmen. In den letzten 14 Monaten kaufte die Gerch Group bundesweit neun Grundstücke und die Mitarbeiterzahl wuchs von anfänglich sechs auf nunmehr über 30 Personen an. Die neu geschaffene Führungsebene betreffen die Kernbereiche Finance, Transactions sowie das von Alexander Pauls geleitete Technical Development.

[…]