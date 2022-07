Alexander Nuyken

Alexander Nuyken wechselt von EY zu JLL, wo er künftig als Head of Life Sciences Markets für die Region EMEA fungieren wird. Der Life-Sciences-Experte führt künftig den Bereich Markets in Europa, Afrika und dem Nahen Osten.

Bei EY war der Jurist zuletzt als Leiter des Bereichs Life Science Strategy and Transactions für Europa, den Nahen Osten, Indien und Afrika (EMEIA) tätig. In dieser Rolle leitete er Portfolio-Strategieaufträge und M&A-Projekte für Kunden in der Region. Davor war er im M&A-Investmentbanking tätig, zuletzt bei der UBS, wo er Kunden in den Bereichen Pharmazeutik, Consumer Health und Medizintechnik betreute. Nuyken wird hauptsächlich von der Deutschlandzentrale in Frankfurt aus arbeiten.



Parallel zur Berufung Alexander Nuykens hat JLL Alistair Meadows zum Head of Life Sciences, Capital Markets EMEA, und Andy Glasspool zum Head of Life Sciences Accounts für EMEA Work Dynamics ernannt.



„Die Dynamik der Life-Sciences-Branche hat signifikant zugenommen. Mit dem starken Markt in Großbritannien als Vorreiter richten unsere Kunden nun den Blick auf das Potenzial der EMEA-Region. Wir freuen uns deshalb sehr, Alexander Nuyken mit seiner Branchenexpertise nun an Bord zu haben. Zusammen mit seinen JLL-Partnern wird er dazu beitragen, das Wachstum in diesem dynamischen Segment voranzutreiben und unsere Kunden bei Life-Sciences-Themen kompetent zu beraten“, kommentiert Andy Poppink, CEO JLL EMEA Markets.