Alexander Lopez Schmitt startet bei NAI Apollo

Zum 1. April verstärkt Alexander Lopez Schmitt als Director Office Letting das Frankfurter Team bei NAI Apollo. „Über fast drei Jahrzehnte hinweg konnte ich den Immobilienmarkt in Frankfurt, mit seinen zahlreichen Facetten, erleben und mitgestalten. Es freut mich sehr, nun bei NAI Apollo meine Erfahrung und meine Marktkenntnis mit dem neuen Team teilen zu können“, sagt Alexander Lopez Schmitt.

Er verfügt über fast 30 Jahre Markterfahrung in der Immobilienbranche und agiert bis heute als Geschäftsführer verschiedener Immobilienunternehmen. Unter anderem war er Mitgründer, Geschäftsführer und Gesellschafter der Schön & Lopez Schmitt GmbH, welche heutzutage als Colliers International in Frankfurt bekannt ist.



„Alexander bringt ein enormes Wissen und sehr viel Erfahrung in unser Team, was speziell in den aktuellen Zeiten ein immenser Gewinn für unsere Nutzer, Eigentümer und Investoren ist. Ich freue mich sehr, dass Alexander von nun an in unserem Team in der Mainmetropole beraten wird“, kommentiert Michael Preuße, Head of Office and Retail Letting bei NAI Apollo.



„Das Team von Michael Preuße gewinnt durch die Verstärkung von Alexander Lopez Schmitt noch mehr Know-how und Marktkompetenz. Besonders bei den aktuellen Herausforderungen ist ein starkes Team wichtiger denn je“, so Barbara Lewandowicz, Geschäftsführerin von NAI Apollo abschließend.