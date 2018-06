Alexander Krebs neuer Head of Retail Germany bei Ethenea

Ethenea Independent Investors S.A. verstärkt ihr Business Development Services (BDS) Team in Deutschland mit Alexander Krebs, der ab dem 01.10.2018 als neuer BDS-Head of Retail Germany tätig sein wird. Zuvor hatte Alexander Krebs vier Jahre lang die Position als Head of Bank Sales Northern Germany bei der Invesco Asset Management Deutschland GmbH inne. Er verantwortete dort den Bankvertrieb und betreute große Vermögensverwalter in Norddeutschland. Bevor er zu Invesco wechselte war Krebs bei der Blackrock Deutschland GmbH sowie Blackrock Investment Management (UK) Ltd. unter anderem als Vice President, Sales Manager beschäftigt.

