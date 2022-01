Alexander Hofmann wird Partner der Baurechtskanzlei Franz + Partner

Alexander Hofmann

Alexander Hofmann ist neuer Partner bei Franz + Partner. Der auf das private Baurecht und das Vergaberecht spezialisierte Rechtsanwalt ging im September 2020 an Bord der Kölner Baurechtskanzlei. Seit dem 1. Januar 2022 ist er nun neben der Namensgeberin Dr. Birgit Franz und ihrem Gründungspartner Dr. Andreas Bahner der Dritte im Bunde der Partner.

Hofmann verfügt über rund 15 Jahre Erfahrung als bau- und vergaberechtlich spezialisierter Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Projektentwicklung, Infrastrukturprojekte und Prozessführung.



Nach seinem rechtswissenschaftlichen Studium in München begann Hofmann seine anwaltliche Karriere 2008 bei der Kanzlei Leinemann in Berlin. Dort lernte er Dr. Birgit Franz kennen, die seinerzeit noch Partnerin bei Leinemann war, und arbeitet dort bis 2013 mit ihr zusammen.



Es folgten Stationen in der Großkanzlei Eversheds Sutherland (2013 – 2019) und der baurechtlichen Boutique HFK (2019 – 2020) in München. Bei Hochtief Infrastructure sammelte er Erfahrungen als Syndikusanwalt eines international agierenden Baukonzerns. Im September 2020 folgte schließlich der Wechsel zurück auf die Kanzleiseite mit dem Start bei Franz + Partner.