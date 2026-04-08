Alexander Gutzmer verlässt Ehret+Klein AG zum 30. April 2026

Prof. Dr. Alexander Gutzmer, Leiter Forschung und Kommunikation bei Ehret+Klein, verlässt das Unternehmen zum 30.04.26 auf eigenen Wunsch. Gutzmer will sich wieder stärker seiner Professur an der Quadriga-Hochschule sowie der Tätigkeit seiner Beratungsfirma widmen.

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„Wir danken Alexander Gutzmer sehr herzlich. Er hat in der Kommunikation, aber gerade auch im Bereich Forschung und Thought Leadership sehr viele extrem wertvolle Impulse geleistet. Ich freue mich daher auch sehr, dass wir auch künftig regelmäßig miteinander zusammenarbeiten werden“, so Gründer Michael Ehret.



Gutzmer, Publizist und langjähriger Chefredakteur der Architekturzeitschrift Baumeister, hat für das Unternehmen unter anderem das Magazin „Urban Matters“ entwickelt, das im vergangenen Jahr beim Wettbewerb „Best of Content Marketing“ Gold holte.