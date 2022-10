Alexander Eisenberg verstärkt Asset Management bei Mimco

Alexander Eisenberg

Mimco Capital Sàrl baut sein Asset Management in Deutschland weiter aus. Ab Oktober 2022 übernimmt Alexander Eisenberg als Asset Manager die Verantwortung für wesentliche Teile des Deutschland-Portfolios.

.

Dieser Personalzugang ist der jüngste in einer Reihe von Neuzugängen im strategischen Asset Management der letzten Monate und folgt dem Ausbau der Teams im Rahmen Unternehmenswachstums in Deutschland.



Alexander Eisenberg hat an der Universität Kiel einen Bachelor of Science in der Betriebswirtschaftslehre absolviert. Danach ergänzte er diesen um einen weiteren Studienabschluss, Master of Science in Immobilienmanagement an der Universität Leipzig.



Seit 2016 ist er in Berlin als Asset Manager tätig. Zuletzt war im Asset Management von International Campus (Brookfield) und Augustus tätig. Darüber hinaus war er einige Jahre bei der Deutschen Bahn als Projektmanager tätig.