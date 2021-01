Alexander Doerr neuer CEO bei der Vela Hotels

Alexander Doerr

©

Alexander Doerr wird neuer neuer CEO des Hotelbetreibers. Er soll den Wachstumskurs des Hotelbetreibers mit Blick auf die Lifestyle-orientierte Hotellerie gezielt vorantreiben. In diesem Zuge würden künftig neben den Projekten von Primus Immobilien auch Pachtverträge mit dritten Hoteleigentümern und -entwicklern in Betracht gezogen werden.

.

Alexander Doerr ist zum 01. Februar 2021 als neuer CEO der Vela Hotels AG bestellt worden und zudem zum Mitaktionär des Unternehmens geworden. Er blickt auf rund 15 Jahre Erfahrung in führenden Positionen in der Hotellerie zurück. Zuletzt war er fünf Jahre sehr erfolgreich als General Manager für das 2013 eröffnete Berliner Fünf-Sterne-Hotel „Das Stue“ tätig. Unter seiner Verantwortung hat sich das Luxus-Boutique-Hotel als starke Marke in Berlin etabliert. Weitere Stationen seiner Karriere waren zuvor das Hotel „Nassauer Hof“ in Wiesbaden, das „Park Hyatt“ in Zürich sowie die „Four Seasons Hotels und Resorts“ auf den Malediven und Maui.



Vela-Hotels zeichnen sich durch eine besondere Architektur und Lage sowie einen hohen Lifestyle-Faktor aus. Die aktuelle Projekt-Pipeline umfasst über 900 Zimmer und Suiten. Zu den aktuellen Projekten gehören u.a. das Vela-Hotel in Ahlbeck auf Usedom sowie das Hotel Loev auf Rügen. Der Schwerpunkt der Betriebsgesellschaften liegt auf Projekten, die von der Primus Immobilien AG entwickelt und errichtet und von der Vela als Betreiber übernommen werden.



Mit dem Einstieg von Alexander Doerr soll das Geschäft erweitert und deutschlandweit aufgestellt werden. „In unserem Fokus steht zukünftig nicht ausschließlich die Ostseeküste, sondern auch andere, attraktive Tourismusregionen wie die Nordseeküste oder der Alpenraum. Wir gehen von der Fortsetzung des dynamischen Trends zu Urlaub in Deutschland aus“, so Doerr. „Zukünftig werden neben den Projekten der Primus Immobilien AG auch Pachtverträge mit dritten Hoteleigentümern und -entwicklern in Betracht gezogen“, ergänzt er weiter.