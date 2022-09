Alexander Brüning wechselt von Catella zu Sonar

Alexander Brüning

Sonar Real Estate verstärkt ihr Team mit Alexander Brüning. Der 48-Jährige wird ab sofort von Hamburg aus als Director Institutional Sales & Business Development den Bereich Investmentlösungen für institutionelle Investoren verstärken und gemeinsam mit Matthias Gerloff ausbauen.

In der neu geschaffenen Position ist Alexander Brüning für die Beratung und Betreuung sowie den Ausbau des bestehenden Netzwerkes mit deutschen institutionellen Investoren verantwortlich. Der Schwerpunkt liegt bei der Einwerbung von Eigenkapital für verschiedene Immobilien-Anlagevehikel wie Poolfonds, Individualmandate und Club Deals. Zusätzlich wird Alexander Brüning zukünftige Produktentwicklungen mitgestalten und die dazugehörigen Vertriebsstrategien entwickeln. Sonar verantwortet derzeit verschiedene Individualmandate in Spezialfondsstrukturen mit Assets under Management von über 800 Mio. EUR. Auch die Erweiterung um Poolfondsangebote ist geplant.



Alexander Brüning hat mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Institutionelle Investoren sowie im Transaktions- und Fondsmanagement. Vor seinem Wechsel zu Sonar war er im Fondsmanagement von paneuropäischen Spezialfonds sowie für den Ausbau Institutioneller Investoren bei Catella Residential Investment Management mitverantwortlich.



„Ich freue mich, dass wir mit Alexander Brüning einen ausgewiesenen Spezialisten für Immobilienmandate für deutsche institutioneller Anleger aus den Bereichen Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen gewonnen haben. Das wird unser Unternehmen noch breiter aufstellen und unsere Vorhaben bei der Entwicklung neuer Investitionsprodukte weiter voranbringen. Insbesondere sein belastbares Investoren-Netzwerk und sein Know-how bei der Initiierung und Platzierung von Fonds und Ansprache von Investoren wird uns dabei helfen.“, kommentiert Mathias Gerloff, Managing Partner von Sonar.