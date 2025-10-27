Alex zieht vom Hamburger Alsterpavillon zur Rothenbaumchaussee

Nach rund 25 Jahren verabschiedet sich das „Alex“ zum 31. Oktober aus dem Hamburger Alsterpavillon, um an der Rothenbaumchaussee 78 einen neuen Standort zu eröffnen. Künftig wird die Gastrokette ihr neues Zuhause im ehemaligen „Bolero“ im von Sir Norman Foster entworfenen Multimedia Centre Rotherbaum haben.

.

„Wir hätten den Alsterpavillon gerne weiterbetrieben. Er war über ein Vierteljahrhundert unser Herzstück in Hamburg. Wir sind dankbar für die Treue unserer Gäste und das Vertrauen, das uns die Hamburgerinnen und Hamburger all die Jahre entgegengebracht haben“, sagt Geschäftsführer Bernd Riegger. „Gleichzeitig freuen wir uns sehr, mit dem neuen Alex am Rothenbaum für die MABG, unsere Mitarbeitenden und unsere Gäste ein attraktives neues Zuhause gefunden zu haben – mitten im Herzen der Stadt, in direkter Nachbarschaft zum berühmten Tennisstadion.“



Nach einer im Jahr 2024 von der Stadt Hamburg gestarteten Ausschreibung ging das Erbbaurecht für den Alsterpavillion im Frühsommer für 40 Jahre an eine Kooperation zwischen der Ratsherrn Brauerei und dem Hamburger Gastronomen Hannes Schröder. Das Ziel besteht darin, das Konzept weiterzuentwickeln und den Alsterpavillon am Jungfernstieg nicht nur als Anlaufpunkt für Touristen, sondern auch als kulturellen Treffpunkt für die Hamburger Bevölkerung zu etablieren. In diesem Zuge müssen die neuen Betreiber mindestens 50 kulturelle Veranstaltungen pro Jahr durchführen.



Um den Standort in der Hansestadt nicht gänzlich zu verlieren, hat die MABG für das „Alex Hamburg am Rothenbaum“ einen langjährigen Mietvertrag mit Values Real Estate abgeschlossen, der das Multimedia Centre Rotherbaum in der Rothenbaumchaussee 76-80 seit 2021 gehört [wir berichteten]. Für den aufwendigen Innenumbau seines 42. deutschen Betriebes veranschlagt das Unternehmen rund 1,7 Millionen Euro. Das neue Alex wird im Erdgeschoss auf einer Gastraumfläche von rund 260 m² etwa 180 Sitzplätze bieten sowie weitere rund 150 Plätze auf einer großzügigen Außenterrasse. Wenn alle Umbaumaßnahmen im ehemaligen „Bolero“ und der danebenliegenden Fläche planmäßig verlaufen, könnte die Eröffnung noch vor Weihnachten erfolgen.



„Gemeinsam mit dem sehr erfolgreichen Alex Überseebrücke, das wir 2019 eröffnet haben, werden wir mit dem neuen Alex am Rothenbaum zwei sehr attraktive Standorte in Hamburg anbieten“, so Riegger weiter. „Damit schaffen wir einen idealen Rahmen für unsere emotionale, gastronomische Erlebniswelt, die bereits um 8.00 Uhr morgens mit dem einzigartigen Frühstücksbuffet beginnt und bis spät abends andauert. Hamburg wird zudem nach Dresden die zweite Stadt in Deutschland sein, in der wir Alex in zwei unterschiedlichen Designs präsentieren: mediterranes Ambiente an der Elbe und am Rothenbaum das neue Urban Living-Design, das mittelfristig in allen Outlets umgesetzt werden soll. Wir sind schon sehr gespannt, wie es unseren Gästen gefällt!“