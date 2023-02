Alex sichert sich Zollhaus in Dreiländergalerie

Die Alex-Kette geht am Jahresende mit ihrem 39. deutschen Betrieb an den Start. Die Mitchells & Butlers Germany GmbH hat mit dem Investor und Betreiber der Dreiländergalerie, der Cemagg Weil am Rhein GmbH & Co. KG, einen langjährigen Mietvertrag für das dem Eingangsbereich des Centers unmittelbar vorgelagerte, freistehende Zollhaus unterzeichnet.

.

Sobald die umfangreiche Gebäudesanierung sowie der Anbau eines Wintergartens durch den Eigentümer abgeschlossen ist, wird Alex mit dem Innenausbau beginnen. Bernd Riegger, Geschäftsführer der Mitchells & Butlers Germany GmbH, kalkuliert für sein Unternehmen mit einer Investitionssumme von über 1,7 Millionen Euro.



Mit einer vermieteten Fläche von über 26.000 m², 70 Geschäften und Dienstleistungsbetrieben sowie einem ausgedehnten Food-Court mit zwölf verschiedenen Gastro-Konzepten punktet das grenzübergreifende Shoppingziel am Europaplatz 1 in Weil am Rhein auch durch seine verkehrsgünstige Lage. Diese macht es vor allem für viele Schweizer attraktiv, denn Basel ist nur 15 Minuten Trambahnfahrt entfernt und deren Endstation-Bahnhof liegt in direkter Nähe des Einkaufszentrums.



Voraussichtlich bereits zum Ende dieses Jahres können sich die Besucher des Shoppingcenters im „Alex Dreiländergalerie“ auf ein kulinarisches Ganztagesangebot auf 672 m² freuen, das auf zwei Stockwerken, in einem verglasten Wintergarten und auf einer großzügigen Außenterrasse mit 131 m² präsentiert wird.