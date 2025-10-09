Alex sichert sich Toplage in Augsburgs historischer Innenstadt

Die Alex-Freizeitgastronomie wird voraussichtlich Anfang April 2026 mit ihrem 43. deutschen Betrieb in der Fuggerstadt an den Start gehen. Top-Standort des modernen Ganztageskonzepts ist ein historisch anmutendes Büro- und Geschäftshaus in der Annastraße 3.

.

Das Büro- und Geschäftshaus befindet sich in bester Fußgängerzonenlage, der Annastraße. In unmittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche UNESCO-Welterbestätten und touristische Highlights, darunter das prachtvolle Renaissance-Rathaus, der eindrucksvolle Augsburger Dom und die berühmte Fuggerei. Das Gebäude bietet eine Mietfläche von rund 4.000 m², die sich auf drei Etagen mit Handelsnutzung und einer darüber liegenden Büronutzung aufteilen. Values Real Estate (ehemals DC Values) hatte das Gebäude 2017 übernommen und in der Folge umfangreich modernisiert.



Anfang April wird der Mieterbesatz um die Wiesbadener Mitchells & Butlers Germany GmbH (MABG) ergänzt. Der Betreiber hat für das „Alex Augsburg“ einen langjährigen Mietvertrag mit Values Real Estate abgeschlossen, nachdem das städtische Bauamt die Genehmigung für einen aufwendigen Innenumbau erteilt hatte. Die MABG veranschlagt die Umbaukosten auf rund 1,7 Millionen Euro. Das neue „Alex“ wird im Erdgeschoss auf einer Gastraumfläche von rund 470 m² etwa 200 Sitzplätze bieten, weitere 100 sind auf einer großzügigen Außenterrasse geplant.



MABG-Geschäftsführer Bernd Riegger freut sich auf das sechste Alex im Freistaat Bayern, wo das Unternehmen bereits mit Betrieben in München, Regensburg, Nürnberg und Fürth vertreten ist: "Die Annastraße verbindet ein umfassendes Einkaufserlebnis mit dem Charme und der Geschichte Augsburgs. Der Standort bildet damit den idealen Rahmen für unsere emotionale, gastronomische Erlebniswelt, die bereits um 8.00 Uhr morgens mit dem einzigartigen Alex-Frühstücksbuffet beginnt und bis spät abends andauert. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem kulinarischen Ganztagesangebot in einem einladenden Wohlfühlambiente zu einem attraktiven Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen werden.“