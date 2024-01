Nach dem 2015 eröffneten Alex am Schloss startete am 10. Januar 2024 mit dem Alex an der Frauenkirche ein zweiter Betrieb der Freizeitgastronomie-Gruppe in der Dresdner Innenstadt. Das neue Lokal am Neumarkt ist der 39. deutsche Alex-Betrieb der Mitchells & Butlers Germany GmbH. Die Eröffnung des Lokals mit der Adresse

[…]