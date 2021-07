Aleksander Mojski wird neuer Finanzvorstand bei Primus

Aleksander Mojski

Die Primus Immobilien AG hat Aleksander Mojski mit Wirkung zum 01.08.2021 zum neuen Finanzvorstand ernannt. „Primus befindet sich auf Wachstumskurs und verfügt über eine attraktive Pipeline. Mit Aleksander Mojski haben wir einen ausgewiesenen Finanzspezialisten mit langjähriger Erfahrung gewinnen können. Auf die Zusammenarbeit freue ich mich sehr“, sagt Sebastian Fischer, Vorstand und Aktionär der Primus.

.

Mojski verfügt über rund zehn Jahre Erfahrung in leitenden Positionen. Zuletzt war er für Cresco Real Estate als Mitglied der Geschäftsleitung und Head of Finance tätig. Weitere Stationen waren u.a. KPMG. Aleksander Mojski hält einen Masterabschluss in Accounting und Controlling sowie einen Bachelor of Business Administration mit den Schwerpunkten Accounting und Finance.