Aldi will 2.000 Mietwohnungen in Berlin bauen

Die Motivation ist keineswegs altruistisch, was am Ergebnis aber nichts ändert: Aldi Nord setzt seinen Fuß auf den Wohnungsmarkt. Der Auftakt erfolgt in der Hauptstadt, wo an „mindestens 30 Standorten“ über den Märkten Wohnungen geplant werden sollen, aktuell befinden sich 15 Standorte in der konkreten Planung. 2.000 Einheiten lautet die erste Vorgabe. Die Rechnung dahinter ist einfach: Pure Einzelhandels-Flachbauten in der Größenordnung von 1.000 m² und mehr sind in den platzklammen Metropolen selbst in den Randlagen kaum mehr genehmigungsfähig. Der Flächenverbrauch der eingeschossigen Flachbauten in den vollen Innenstädten ist zu hoch. Wer weiter expandieren will, muss also mehr „bieten“. Gepaart mit der Ansage 30 Prozent der Wohnungen als Sozialwohnungen für maximal 6,50 Euro/m² kalt und den Rest für höchstens 10 Euro/m² anzubieten, war die Politik bereits bei der Ankündigung der Aldi-Pläne vollends begeistert. Denn laut einer Berechnung der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen aus 2017 ist das Potenzial, das dieses Konzept birgt, immens. Allein bei 330 Supermärkten im Stadtgebiet wäre ein mehrgeschossiger Wohnungsbau mit integriertem Discounter im Erdgeschoss denkbar, der unterm Strich über 30.000 Wohnungen in besten Lagen bringen könnte. Zumindest soweit Aldi, Lidl, Rewe, Edeka & Co. mitspielen, denn an den meisten Standorten müssen die Filialen nicht nur aus statischen Gründen für die Überbauung schließen, sondern auch abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Damit sind die Immobilientöchter der Discounter dann wohl vollends im Immobilienbusiness angekommen.

Aldi hat sich in den letzten Monaten langsam an das Thema ran getastet. Der Discounter hatte bereits im letzten Jahr im Hamburger Stadtteil Rissen eine neue Filiale mit 18 Wohnungen auf dem Dach in Betrieb genommen – weil er den Standort ansonsten nicht genehmigt bekommen hätte [Rewe will seinen Immobilienbesitz aufstocken]. Und in Berlin selbst befindet sich das Konzept der „gemischt genutzten Immobilie“ in Projekten in der Neuköllner Silbersteinstraße und der Lichtenberger Sewanstraße in einer Art Versuchsdurchlauf. Dort werden insgesamt 200 Wohnungen entstehen. Mit der Ankündigung von 2.000 Wohnungen stößt der Discounter nun aber in neue Dimensionen vor, die offensichtlich Hand in Hand mit der bereits verlautbarten fünf Milliarden Euro schweren Modernisierungskampagne des bestehenden Netzes plus weiterer Expansion geht [Discounter nehmen Milliarden in die Hand].



„Die Situation in und um Berlin betrifft uns gleich in zweierlei Hinsicht“, sagt Jörg Michalek, Geschäftsführer der Aldi Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG. „Selbstverständlich wollen wir auch weiterhin für unsere Kundinnen und Kunden als Nahversorger vor Ort sein. Dafür müssen wir expandieren.“ Je höher das Bevölkerungswachstum, desto höher sei auch der Bedarf an Aldi Märkten. Dazu kommt die Modernisierungsstrategie, die Aldi seit einigen Jahren konsequent verfolgt und die den Umbau des gesamten Filialnetzes vorsieht. Die neuen Märkte im ANIKo-Stil (Aldi Nord Instore Konzept) haben eine geplante Größe von bis zu 1.400 m². „Unser Bedarf entsteht vor allem an Standorten mit großflächigen Verkaufsstellen. Und natürlich möchten wir an möglichst hochfrequentierten Lagen für unsere Kunden da sein. Die Kombination von Aldi Märkten und angeschlossenem Wohnraum ist deshalb eine konsequente und vor allem zukunftsorientierte Lösung“, so Michalek. Aber auch der Mitbewerber Lidl hat bereits das Konzept „Wohnen über dem Discounter“ in der Pipeline. In der Prenzlauer Allee 44 sowie in der Bornholmer Straße 65 wurde das Konzept bereits realisiert. Auch hier heißt es, weitere Projekte sind denkbar und derzeit prüfe das Unternehmen das Konzept für den Lichtenberger Standort in der Möllendorffstraße 75a.



Das Konzept ist aber keineswegs neu, in der österreichischen Hauptstadt wurden zum Beispiel schon Ende 2015 auf dem Dach des Auhofcenters im 14. Wiener Bezirk 71 Wohnungen errichtet, denen weitere Projekte folgen. Zuletzt hat der zuständige Gemeinderat Ende September die Bebauung des Lidls im 22. Bezirk beschlossen. „Mit der Wohn-Überbauung von Gewerbekomplexen wird wertvoller Platz bestmöglich und sinnvoll verdichtet genutzt“, so der Wiener Planungssprecher Christoph Chorherr.