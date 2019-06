Aldi verlängert in Mülheim an der Ruhr

Die Publity AG hat in einem Büroobjekt in Mülheim an der Ruhr mit Aldi, einem der beiden Ankermieter, den Mietvertrag seiner Büroflächen um weitere fünf Jahre, bis Ende 2024, verlängert. Ursprüngliches Vertragsende war Juni 2020. Der Lebensmitteldiscounter hat darüber hinaus die angemietete Fläche um gut 21 Prozent bzw. 815 m² erweitert, die kurzfristig verfügbar gemacht wurden. Die gesamte Mietfläche des Discounters in der Immobilie beläuft sich nunmehr auf rund 4.700 m². Die rund 16.600 m² große Büroimmobilie ist damit vollvermietet.

Das 5-geschossige Büroobjekt wurde 1995/97 erbaut und wurde von Publity 2017 für den Asset-Management-Bestand erworben [wir berichteten]. Die Immobilie befindet sich im Mülheimer Stadtteil Saarn und verfügt über eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur. Das Autobahnkreuz Ratingen-Breitscheid mit der Anbindung an die A3 und A52 ist nur wenige Autominuten entfernt. Der zweite Ankermieter im Objekt ist das Unternehmen Aon, ein Dienstleister für Versicherungen und Risikomanagement.



„Wir freuen uns sehr über diesen Vermietungserfolg. Dass mit Aldi ein renommierter Mieter im Objekt den Vertrag bereits ein Jahr vor Ablauf verlängert und die Mietfläche sogar noch erweitert, untermauert unsere erfolgreiche Arbeit im Asset Management, die Qualität des Objekts sowie des Standorts“, erklärt Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG.