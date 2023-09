Aldi und Rossmann als Frequenzbringer im Alleen Center Trier

Um dem veränderten Konsumverhalten Rechnung zu tragen, hat Völkel Real Estate Aldi und Rossmann als neue Ankermieter ins Erdgeschoss des von ihr gemangten und frisch revitalisierten Alleen Center in Trier.

.

Völkel Real Estate passt den Branchen- und Mietermix des Retailbesatzes im Alleen Center weiter an. Der Lebensmitteldiscounter Aldi hat eine ca. 1.700 m² Fläche angemietet. Damit ergänzt der Mieter das hybride Center im Nahversorgungsbereich und bietet neben den Ankermietern Kaufland und Media Markt ein weiteres starkes Konzept für die breit gefächerte Kundenzielgruppe. Die zuvor durch Adler besetzte Mietfläche wurde umgebaut und vollständig, auch inklusive der technischen Anlagen, modernisiert, sodass Aldi seine geplante Eröffnung am 28. September feiern kann.



Neben Aldi wird auch Rossmann als weiterer Ankermieter auf 1.060 m² im Erdgeschoss des Centers den Mieterbesatz optimal ergänzen und die bereits starke periodische Frequenz weiter erhöhen. Die Mietflächen der beiden leistungsstarken Filialbetriebe liegen nebeneinander und sind logistisch optimal angebunden.



Völkel managt das Center im Auftrag von Deka Immobilien. Diese hat das in 2001 fertiggestellte Alleen Center in der Ostallee 3-5 in 2009 für den Spezialfonds WestInvest TargetSelect Shopping erworben [wir berichteten]. Das Objekt verfügt über eine Gesamtfläche von knapp 23.000 m² und wurde zuletzt in 2021 modernisiert.