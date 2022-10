Aldi Süd und dm eröffnen im Quartier Vierzig549

Der nächste Meilenstein im Düsseldorfer Quartier Vierzig549 ist geschafft: Mit dem Nahversorger Aldi Süd und dem Drogeriemarkt dm eröffnen gleich zwei beliebte Nahversorger im Stadtteil Heerdt. Beide Unternehmen haben langfristige Mietverträge für Verkaufsflächen von 1.200 bzw. 600 m² abgeschlossen.

