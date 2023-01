Aldi Süd eröffnet am 26. Januar 2023 seine 2.000. Filiale auf 935 m² in Hamminkeln-Mehrhoog. Die Filiale in der Sperlingstraße 1, die sich auch im Eigentum der Gesellschaft befindet, wurde von Aldi Süd nach dem neuesten Konzept gebaut, das den Fokus auf die Frische der Lebensmittel legt.

