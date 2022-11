Aldi Süd eröffnet drittgrößte Filiale in Böblingen

Aldi Süd feiert am 15. Dezember die Eröffnung seiner drittgrößten Filiale. Lediglich die beiden Standorte in Mülheim an der Ruhr sowie und in Jestetten sind größer, als der neue Standort auf der Böblinger Hulb.

Die Nachnutzung des Real und des angrenzenden Real-Getränkemarktes an der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen ist trotz strenger Auflagen des Kartellamtes schnell über die Bühne gegangen. Der mit 12.500 m² größte Real-Markt der Firmengeschichte wurde Ende Mai geschlossen, Edeka übernahm den Standort, allerdings mit hohen Auflagen der Kartellbehörde. So durfte der hier entstandene Marktkauf lediglich eine Fläche von 9.900 m² aufweisen, daher übernahm den angrenzenden Getränkemarkt Aldi.



Während der Marktkauf bereits am 13. Juni seine Eröffnung auf der Hulb feierte, läuft für den neuen Aldi noch der Umbau: Die Eröffnung der neuen Filiale mit 1.700 m² ist für den 15. Dezember geplant. Im Zuge der Neueröffnung wird der alte Aldi-Standort in der Otto-Lilienthal-Straße 3 schließen.