Aldi Nord - Milliardenprogramm soll Filialen modernisieren

Nach erfolgreichem Testbetrieb in ausgewählten Filialen will Aldi Nord jetzt sein gesamtes Filialnetz im In- und Ausland modernisieren. Wie die Bild am Sonntag berichtete, handelt es sich bei einer Investitionssumme von über 5 Mrd. Euro um das größte Investitionsprojekt in der Geschichte des Discounters. Offiziell hat sich Aldi Nord in der Öffentlichkeit noch nicht zu den Berichten geäußert.

.

In der Testphase wurden bereits 120 Filialen nach dem neuen Standard ausgestattet. So verfügen die Testläden über vergleichsweise größere Verkaufsflächen für ein erweitertes Sortiment unter anderem mit erweiterter Frischeabteilung sowie einer Backwarenabteilung mit Aufbackstationen. Nach Unternehmensangaben zahlte sich das neue Filialkonzept nicht nur durch zweistelliges Umsatzwachstum in den bereits erneuerten Filialen aus. Auch der Konzernumsatz von Aldi Nord nahm im Geschäftsjahr 2016 um 3,61 Prozent zu und erreichte 12,7 Mrd. Euro.



Starten sollen die ersten Maßnahmen im Herbst 2017. Um das Projekt zu beginnen, müssen jedoch die drei Gruppen von Erben des verstorbenen Gründers Berthold Albrecht zustimmen, deren Interessen in den Jakobus-, Lukas- und Markus-Stiftungen gebündelt werden. Wie es in der Bild am Sonntag heißt, steht die Zustimmung der Jakobus-Stiftung zu dem Modernisierungsprojekt noch aus.