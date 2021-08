Die Hängepartie ist vorbei: Aldi Süd hat einen langfristigen Mietvertrag für eine Gesamtfläche von ca. 1.360 m² in der Löffelstraße 3-7 in Stuttgart-Degerloch unterzeichnet. Die seit 2017 geplante Filiale in der City, die zwischenzeitlich immer mal wieder vom Tisch war, kommt somit doch. Eigentümer der Liegenschaft ist ein privates Family Office. Aldi Süd wurde vom Stuttgarter Maklerhaus Amanthos beratend begleitet.



