ALD vergrößert sich im Fraunhofer Science Park

Die ALD Vacuum Technologies GmbH, die im Fraunhofer Science Park im Stadtteil Hanau-Wolfgang auf dem Otto-von-Guericke-Platz 1 ansässig ist, hat angekündigt ihr Unternehmen vor Ort ein weiteres Mal zu erweitern. Durch den Bau von 2.500 m² Bürofläche und einem 2.000 m² großen Technikum, soll Platz für rund 100 Mitarbeiter geschaffen werden. Der Bezug ist für Ende 2019 geplant. Damit werden die Platzverhältnisse der mittlerweile auf über 500 Mitarbeiter angestiegenen ALD-Belegschaft in Hanau deutlich entschärft.

Im Frühjahr 2016 war die ALD von ihrem Standort auf dem Heraeus-Gelände in der Innenstadt in den Fraunhofer Science Park im Stadtteil Wolfgang umgesiedelt. Im Sommer 2017 schloss das Unternehmen seine Werkszusammenführung in Hanau ab, indem es ausgelagerte Unternehmensteile nach Hanau verlagerte und ein neues Lager – und Bürogebäude in Betrieb nahm. Jetzt ist eine weitere Vergrößerung fällig. Wie bereits in der Vergangenheit, arbeitet ALD wieder mit Dietz AG zusammen, um die Unternehmenserweiterung umzusetzen. Die Dietz AG ist die Grundstückseigentümerin und hat alle ALD-Gebäude im Fraunhofer Science Park errichtet. Anschließend vermietet sie die Gebäude langfristig an die ALD weiter.



„In der neuen Technikums-Halle findet das bislang in einer der bisherigen Montagehallen befindliche Forschungs- und Entwicklungszentrum der ALD seine Heimat – zielgerichtet ausgestattet, um die Anlagen der Zukunft dort zu entwickeln“, erläutert Dr. Markus Holz, Vorsitzender der Geschäftsführung von der ALD. „In den neuen, direkt an der Halle angebauten Büros arbeiten zukünftig unsere Entwicklungsingenieure. Durch die unmittelbare Nähe der Ingenieure zu den Anlagen bei Bau, Inbetriebnahme und Testläufen können die Entwicklungszeiten signifikant verbessert werden“, erläutert er. „Neben der Nähe zu den bisherigen Werksteilen hat uns insbesondere die bewährte Zusammenarbeit mit Dietz AG und Stadt Hanau die Entscheidung für den dritten Werksteil im Fraunhofer Science Park sehr leicht gemacht.“