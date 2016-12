ALD vergrößert Flächen in Hanau

Die Konversion der ehemaligen Wolfgang-Kaserne in Hanau, nur wenige Kilometer östlich von Frankfurt, kommt voran. Jetzt vergrößert das Unternehmen ALD Vacuum Technologies GmbH, das bereits auf dem Gelände ansässig ist, seine Flächen und holt weitere Unternehmensteile von Berlin und Erlensee nach Hanau holen. Zu diesem Zweck hatte die Stadt Hanau – vertreten durch die Bauprojekt Hanau GmbH – im Oktober 2016 eine Fläche in Größe von rund 45.000 m² im nördlichen Bereich der Wolfgang-Kaserne von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) gekauft – und kurz darauf wieder an die Dietz AG verkauft, die hier ein rund 15.000 m² großes Grundstück für ALD entwickelt und nach den Wünschen des Unternehmens bebaut.

Mit dem Kauf...

[…]