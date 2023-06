Alcaro vermietet im Log Plaza Greven an FarmSaat

Alcaro vermeldet einen Vermietungserfolg für seinen insgesamt rund 28.000 m² BGF umfassenden Log Plaza Logistikkomplex in Greven. Das Unternehmen FarmSaat AG hat insgesamt rund 11.700 m² Hallenfläche sowie 18 PKW-Stellplätze angemietet.

„Die Anmietung durch FarmSaat ist ein weiterer großer Erfolg bei der Realisierung und Vermarktung unseres Log Plaza Projektes im Münsterland“, so Dennis Knecht, Abteilungsleiter Vertrieb & Vermietung bei der Osmab AG. „Der Komplex besticht durch seine Verkehrsanbindung direkt an die Bundesautobahn und den Flughafen. Wir sind von der Lage und der Erreichbarkeit des Standortes überzeugt. In Greven haben sich zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen niedergelassen. Der Standort ist sowohl für das verarbeitende Gewerbe (Light Industrial) als auch den E-Commerce sehr attraktiv.“



Die Logistikimmobilie, deren Grundsteinlegung Mitte Mai erfolgte [wir berichteten], befindet sich auf dem Gelände des AirportPark FMO am Flughafen Münster / Osnabrück auf einem mehr als 51.000 m² großen Grundstück in unmittelbarer Nähe der Autobahn A1. Die LogPlaza Greven 1 GmbH fungiert als Bauherrin, Generalunternehmerin ist die Goldbeck Nord GmbH. Die Flächen werden im Januar 2024 an FarmSaat übergeben, nach der für das vierte Quartal 2023 geplanten Fertigstellung des Komplexes. Das Log Plaza Greven weist mit dieser Vermietung bereits eine Vorvermietungsquote von insgesamt 84 Prozent auf. BNP Paribas Real Estate war beratend und vermittelnd tätig.



Das Log Plaza Greven wird nach hohen Nachhaltigkeitsstandards entwickelt. Die Logistikimmobilie wird unter anderem über eine energieeffiziente Beleuchtung und Klimatisierung, Photovoltaikanlagen, E-Ladesäulen, überdurchschnittliche Gebäudedämmung sowie umfangreiche Begrünung verfügen. Durch entsprechende Trafokapazitäten wird die Option für Elektro-Ladesäulen für LKW geschaffen.